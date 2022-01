Mourinho: “Non capisco il lavoro dell’arbitro. Rigore Abraham? Il Var ha voluto fare il fenomeno…”

Nel corso del suo commento post gara dopo il ko con il Milan, José Mourinho ha parlato anche dell’arbitraggio, scagliandosi contro il VAR.

Queste le sue parole: “Devo parlare anche dell’arbitro e del Var. Ancora non mi è arrivata immagine o clip dove si vede che è rigore con Abraham che allarga il braccio ma non c’è contatto duro e netto. Aureliano era a casa ma voleva stare qui. L’ultimo rigore paragonato a quello di Zaniolo e Ibanez o ne dai 3 o nessuno e lui lo ha dato 1 a una squadra sotto di 3-1 che perde un calciatore contro la Juventus. Vogliamo uniformità di giudizio. Noi livello tecnico basso ma purtroppo anche il livello arbitrale lo è stato, siamo sempre noi quelli sfortunati”.

Ancora sul VAR: “Quando vuole fare il fenomeno chiami Daniele (Chiffi) che va al monitor contro il Milan a San Siro e noi siamo piccoli. Non è una situazione chiara e il Var deve lasciare andare. Ho capito tutto presto ma non voglio nascondere che dal punto di vista tecnico noi abbiamo giocato una partita bassa. Noi siamo dove la nostra qualità più gli episodi arbitrali siamo dove dobbiamo. Siamo una squadra di media qualità e siamo lì. Se guardi il secondo gol e l’ultimo rigore vedi i contrasti con l’avversario. Se vedi la partita ci sono tanti errori facili come quello di Zaniolo. Abbiamo sbagliato tanto dal punto di vista tecnico. Non ho visto problemi tattici ma solo di mancanza di qualità tecnica e di livello di gioco. Non mi piace farlo ma non capisco il lavoro di Chiffi e di Aureliano ufficio (Var)”.

Foto: Twitter Roma