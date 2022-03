Mourinho: “Non capisco come si possa giocare a calcio su questo campo”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Conference League contro il Vitesse, polemizzando per il pessimo stato del terreno di gioco dei padroni di casa.

Queste le sue parole: “Ogni dettaglio è importante. Il gruppo è al completo e manca soltanto Spinazzola. Unico problema è il terreno di gioco dove giocheremo domani. Il campo non è da calcio. Vengo qui in Olanda da più da 20 anni e i campi sono sempre stati bellissimi. Non capisco come si possa giocare su questo campo”.

Foto: Twitter Roma