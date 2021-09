Mourinho: “Non abbiamo meritato di vincere 5-1. Pellegrini? Mi ha detto che firmerà il rinnovo a giorni”

José Mourinho ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul CSKA Sofia in Conference League.

Queste le sue parole: “Contento del risultato ma non abbiamo giocato bene. Il 5-1 non è meritato. Si sta creando una squadra. Lo sarà più importante quando perderemo. Ma non abbiamo giocato bene. Non mi è piaciuta la qualità del gioco. Non abbiamo fatto quello che avevamo preparato. Poca intensità a centrocampo e terzini male. Perso tantissimi duelli difensivi. Shomurodov e Pellegrini pressavano alto e molto bene. Non abbiamo giocato male ma non abbiamo meritato di vincere 5-1. Siamo più squadra ma non mi è piaciuto”.

Su Pellegrini: “Mi ha detto ieri che firmerà il contratto nei prossimi giorni. Penso che questo darà forza ancora con i tifosi. Ha grande qualità e il capitano e firmerà un nuovo contratto che lo legherà con i tifosi ancora di più”.

Sui cambi: “I cinque cambi mi danno come allenatore un modo diverso di gestire le partite. La nostra panchina oggi era una super panchina che mi permetterebbe di fare qualcosa anche se all’intervallo siamo sotto. Tutte le opzioni offensive erano lì. Questo mi dava tranquillità per far giocare altri. Ho detto già che la differenza tra noi e le altre sono le opzioni che loro hanno in tutte le posizioni e noi no. I ragazzini devono crescere e diventare da bambini a giocatori propositivi. Abbiamo chiuso oggi con 4 centrali in campo nella linea”.

Sull’entusiasmo: “Certo, è vero. Io l’altro giorno scherzavo con lo staff, noi dobbiamo andare a San Pietro tutti i giorni a pregare per non avere infortuni. Una stagione è una maratona e dobbiamo gestire le emozioni. Ho detto che 5 vittorie non sono 50 e 6 non sono 60. Dobbiamo fare le cose con tranquillità per quello che stiamo costruendo. Stiamo costruendo un’anima e tatticamente dobbiamo migliorare. Questa empatia tra squadra e tifosi è molto positiva. Quando arriverà il buio dovremo essere più squadra e più club come ho detto ai miei ragazzi. Non abbiamo giocato molto bene come squadra anche se l’approccio era positivo. Con 12 punti finisce la storia, ne abbiamo 3 ne mancano 9.”

