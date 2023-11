Mourinho: “Nel calcio troppa gente grazie alla politica. Ma i tifosi della Roma non sono scemi”

José Mourinho ha toccato diversi aspetti durante la conferenza stampa. “Noi parliamo del calendario dall’inizio del campionato, non lo abbiamo fatto per la prima volta dopo l’Inter. Nel calcio c’è troppa gente con il paracadute, non è il loro mondo, non lo conoscono, vengono per status o per politica. Per l’abito oppure per la cravatta. Non è gente nata e cresciuta nel calcio. Queste persone vanno rispettate per lo status e basta. Non vale la pena commentare, è come se io parlassi di fisica atomica o di cinema. Non sanno cosa significa giocare dopo 3 giorni, oppure lo sanno e fanno finta di non sapere. Nella Lega c’è gente che ha lavorato nell’organizzazione dei club e poteva influenzare positivamente. La prossima settimana succederà di nuovo ed è l’unico momento nel quale parli di sfortuna. La Lazio gioca martedì, noi giovedì, non possiamo giocare lunedì perché c’è la pausa e la partita dovrà essere domenica. Qui siamo stati sfortunati, punto”. Foto: Twitter Roma