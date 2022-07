Mourinho ne fa fuori tre: anche Veretout non parte per l’Israele

La Roma è partita nella giornata odierna per Israele dove affronterà sabato sera il Tottenham di Antonio Conte. Dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Ascoli gli uomini dello Special affronteranno i londinesi ad Haifa. Tra i convocati però non figurano Carles Perez, Eldor Shomurodov e Jordan Veretout, tutti e tre infatti sembrerebbero non rientrare nei piani dell’ex allenatore dell’Inter. Tiago Pinto dopo le entrate è chiamato a sfoltire la rosa e questi potrebbero essere i primi esuberi.

Foto: Twitter Roma