Mourinho: “Modric l’ho voluto fortemente al Real. Nessuno si può paragonare a lui”

José Mourinho in un’intervista a Sportske Novosti, ha parlato di Luka Modric, centrocampista croato che ha voluto fortemente al Real e che ha scritto pagine importanti del calcio. Il tecnico portoghese ha ripercorso i momenti più belli della carriera del croato: “Modric? Un asso incredibile. Ho insistito tanto perché lo portassero al Real Madrid. Aveva tutto ciò di cui avevamo bisogno: tecnica, visione e lettura del gioco, qualità nel prendere le decisioni, velocità di pensiero, passaggio lungo e corto e tiro da fuori. Sapeva pressare, era intelligente nel posizionamento e giocava con intensità. Avevamo bisogno di tutto questo. Luka è un tipo molto controllato, sicuro di sé. Ha imparato rapidamente cos’è il Real Madrid, la dimensione del club e i suoi obiettivi. È un lavoratore e un grande professionista, ha una vita tranquilla, si gode la famiglia, lavora sodo e ha fiducia in se stesso. Ma allo stesso tempo è modesto. Paragoni? Con nessuno, è uno dei pochi che ha vinto il Pallone d’oro, nessuno è come lui”.

Foto: Twitter Tottenham