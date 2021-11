Mourinho: “Mihajlovic è un amico. Non mi deve ringraziare. E’ un esempio positivo per tutti”

Nel corso della conferenza stampa odierna, José Mourinho ha parlato anche della sfida con Mihajlovic, che ha aiutato molto durante la malattia che ha dovuto combattere il tecnico serbo.

Queste le sue parole: “Sinisa non deve ringraziarmi. Quello che ho fatto durante la malattia l’ho fatto con il cuore. E’ un super amico di un grande amico e quindi automaticamente diventa un grande amico mio. Noi persone pubbliche quando facciamo delle cose sbagliate abbiamo un’influenza negativa, quando facciamo qualcosa di buono siamo un’influenza positiva per tanta gente. Lui sicuramente ha avuto un’influenza positiva per tanta gente che ha avuto il problema di Sinisa. Ha avuto una forza incredibile, ha il mio rispetto e la mia ammirazione. Purtroppo ci sono tanti che soffrono del suo problema, ma lui è stato un esempio positivo. Ha avuto un coraggio tremendo, lavorando sempre. Non è lui che deve ringraziarmi, ma sono io che devo ringraziare lui in nome di tanti”. Foto: Twitter Roma