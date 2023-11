Mourinho: “Mi auguro che la lezione di Praga sia stata recepita. Ormai quella è andata, oggi possiamo vincere”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a Dazn prima del derby contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Seriamo che la lezione di Praga sia stata recepita. La partita di Praga non la possiamo più vincere e, al di là di quello che succederà oggi, non mi dimenticherò quanto successo giovedì. Oggi invece possiamo vincere e vedremo se accadrà”.

Ha scelto questo centrocampo per avere più fisicità? “Sanches non può fare 90 minuti, Pellegrini ancora meno e Aouar fa fatica quando l’intensità è alta. Per questo ho fatto queste scelte”.

Che Lazio trova? “Una squadra fiduciosa, che ha vinto una partita importante, che ha avuto tutta la settimana per preparare il derby e che sa affrontare queste partite portandole dalla sua parte”.

