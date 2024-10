Mourinho: “Manchester e Tottenham, i due migliori candidati per la vittoria dell’Europa League”

Alla vigilia del match contro il Manchester United in Europa League, José Mourinho, allenatore del Fenerbahce, ha fatto dei Red Devils, sua ex squadra, i favoriti per la conquista del titolo, insieme agli Spurs: “Per me i due migliori candidati per l’Europa League, è facile, sono Manchester United e Tottenham”, ha detto il portoghese in conferenza stampa. “La Premier League ha un altro livello in termini di qualità, intensità, gioco, cultura tattica, insomma un livello diverso in tutto. Domani affronteremo una delle squadre più grandi della competizione”.

Sul rapporto con il Manchester United: ” Sono partito in buoni rapporti con il club e con i suoi tifosi, e ho augurato loro il meglio. Se le cose non vanno bene per loro, non è una cosa che mi rende particolarmente felice. Ma non ho tempo per pensare a quello che è successo o non è successo. Quello che sta succedendo, però, è che ora hanno fiducia nei loro allenatori, li sostengono stagione dopo stagione. Ciò significa stabilità e fiducia, offrendo loro le condizioni necessarie per mantenere il posto di lavoro”.

Foto: Mourinho Roma Instagram personale