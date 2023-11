Mourinho: “Mai visti tifosi così. Falcone grande romanista, ma contro di noi merita la Coppa Yashin”

José Mourinho ha commentato a DAZN la rocambolesca vittoria della Roma. “Abbiamo preso la vecchia filosofia che perdere di uno o di dieci è uguale. Così abbiamo finito con cinque attaccanti e con Belotti quinto di destra. I ragazzi sono straordinari, il pubblico è straordinario, con una squadra che perde in casa non è normale questa connessione con i tifosi. Nel primo tempo la partita poteva essere quasi finita per noi, nel finale hanno avuto grande cuore e hanno risposto a una situazione di grande rischio. Il Lecce è una squadra organizzata e ben allenata con quei tre attaccanti veloci in contropiede. Dispiace per loro e per Falcone perché dice che è un grande romanista ma quando gioca contro di noi para tutto, merita la Coppa Yashin. Ho allenato 6 o 7 squadre ma in nessuna quando perdi in casa la gente continua a giocare con te. Avevamo in campo gente che può segnare con tanti attaccanti. Potevano fare il 2-0. Partita pazza e tre punti importanti. Dybala in campo per 90 minuti? Non me lo aspettavo. Ha fatto cose bellissime nel primo tempo. Lui ha fatto troppo. Ci ho parlato a fine partita e gli ho detto che forse è meglio non venire a Praga, ma lui mi ha detto di no e che vuole giocare. Perché ho baciato Lukaku? È stato il suo primo rigore sbagliato in Italia e il secondo con me, era la Supercoppa europea con il Chelsea, ma sbaglia solo chi tira. Non sono triste con chi sbaglia. Dybala non voleva tirare da fermo, il suo legamento soffre un po’. Lukaku è emozionale, lo conosco meglio di tutti. È molto sensibile, quando sbaglia un rigore dopo il suo cuore piange. Ma avere la possibilità di fare il gol della vittoria per non poteva essere meglio, ha vinto la squadra e Romelu dorme meglio”.

Foto: Twitter Roma