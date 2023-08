Mourinho-Lukaku, il terzo matrimonio si celebra a Roma giallorossa

Romelu Lukaku e José Mourinho, una coppia che si ritroverà anche a Roma. Ritrovarsi è il verbo giusto perché i due hanno già lavorato insieme per ben due volte (in giallorosso sarebbe la terza): la prima al Chelsea per una breve parentesi del 2013, poi al Manchester United nella stagione 2017-2018. La parentesi di Londra è stata decisamente breve: solamente due spezzoni con i Blues in Premier League e la sconfitta in Supercoppa Europea con il Bayern, peraltro proprio con rigore decisivo sbagliato da Big Rom. I due si sono poi ritrovati nel 2017 al Manchester United. Il rapporto ai Red Devils è stato più duraturo: diciotto mesi prima di salutarsi nuovamente, con Mourinho esonerato dai Red Devils. Per Lukaku un’avventura prolifica sotto il punto di vista realizzativo: nella prima stagione, l’unica giocata per intero sotto Mourinho, Lukaku ha messo a segno 27 reti in 48 presenze in tutte le competizioni. Ottimi soprattutto i numeri in Champions League, con 5 goal in 8 incontri. In generale il tandem composto dal belga e dal portoghese ha fatturato 33 marcature e 11 assist nelle 76 volte in cui si è formato fra Londra e Manchester. Ora si sta per aprire una nuova parentesi a Roma: Mourinho aspetta Lukaku. La Roma era al lavoro già da giovedì sera per Lukaku, venerdì scorso di buona mattino ha memorizzato l’apertura al prestito del Chelsea. All’ora di cena gli accordi, domani pomeriggio Lukaku è atteso nella Capitale.

Foto: Instagram Inter