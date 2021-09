Mourinho: “Lo Zorya è ben organizzato. Non andrò a cambiare tanti giocatori”

José Mourinho ha parlato in conferenza alla vigilia del match di Conference League contro lo Zorya: “Abbiamo visto le partite che hanno giocato in Europa League contro il Bodo e le principali partite in Ucraina, non sappiamo magari se domani cambiano qualcosa ma hanno sempre giocato con un 4-4-2 molto lavorato e con una squadra molto organizzata. Ci metteranno in difficoltà, ma noi vogliamo vincere. Dal punto di vista della sua organizzazione ci possono mettere in difficoltà”. Sul possibile turnover: “Non esiste un concetto di seconda squadra. Non vado a cambiare tanti giocatori, abbiamo la necessità di far riposare qualche calciatore e abbiamo la necessità di dare opportunità a chi non sta giocando. Veniamo con una squadra forte e vogliamo vincere la partita”.

FOTO: Twitter Roma