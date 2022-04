Mourinho: “L’Inter? Tanti… animali nel senso buono. Siamo stati bravi ma non perfetti”

José Mourinho ha parlato a DAZN pochi minuti dopo la fine della partita. “Loro sono… troppa Inter, sono la squadra più forte del campionato sotto tutti gli aspetti. Sono tanti… animali nel senso positivo, per vincere contro l’Inter tutto deve essere perfetto. Noi non siamo stati perfetti, siamo stati bravi, abbiamo avuto una grande palla-gol sullo 0-0. Siamo stati bravi, poi abbiamo avuto un break di concentrazione e fiducia negli ultimi 10-15 minuti. Nel secondo tempo abbiamo avuto coraggio dopo aver preso il terzo gol, preferisco perdere contro una squadra più forte di noi. L’arbitro ha avuto una partita difficile per un ragazzo giovane, sono contento per lui perché ha diretto una buona gara. Adesso riposiamo e inseguiamo un sogno per andare in finale di Conference, abbiamo una partita difficile giovedì. Cosa manca per la crescita della Roma? Manca tempo, Zalewski è un bravo ma ancora un bambino e stiamo lavorando per migliorarlo. Se oggi non abbiamo segnato di più, è stato per merito loro. Sono bravi dietro con Skriniar, fisicamente Dumfries e Perisic sono fortissimi. Se oggi avessi giocato contro un’altra squadra e non l’Inter, non avremmo perso. L’accoglienza? Io amo l’Inter, l’Inter ama me ma io voglio vincere tutte le partite. Oggi che non giocherò più contro di loro posso dire che mi piacerebbe se lo scudetto lo vincesse l’Inter”.

Foto: Twitter Roma