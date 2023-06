Mourinho lascia il Football Board. Ma l’Uefa lo aveva già escluso

Nella giornata di ieri età arrivata la notizia che José Mourinho aveva lasciato l’ UEFA Football Board. Dalla Spagna, El Mundo Deportivo spiega però che la decisione del portoghese era arrivata in ritardo perché l’organo governativo del calcio in Europa aveva già stabilito di non voler più contare sullo Special One.

Il tecnico della Roma sarebbe stato escluso a causa di quanto accaduto in occasione della finale di Europa League, quando ha tenuto un atteggiamento inaccettabile per l’UEFA, con insulti nei confronti della squadra arbitrale guidata da Anthony Taylor e del presidente della Commissione Arbitri Roberto Rosetti.

Foto: Twitter Roma