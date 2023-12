Mourinho: “La sensazione è che Dybala sia a disposizione. Renato Sanchez via? Non lo so, di certo domani non giocherà”

Renato Sanches può andare via a gennaio? “Di Renato mi sento a mio agio nel parlarne perché è un giocatore nostro. Di Renato non ho alcuna informazione sulla possibilità di uscire o no. Né da parte di Renato né da parte del procuratore di Renato e sono gli stessi miei. Nessuna informazione da parte del direttore Pinto. Che sta vivendo una situazione complicata è ovvio, ma è complicata anche per me e per la rosa. Partirà per Torino? E’ un dubbio, perché la settimana non è stata pulita di lavoro e non ha lavorato come tutti gli altri. Sicuramente non giocherà”.

Foto: twitter Roma