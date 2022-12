Mourinho, la Roma ha sempre la precedenza. Per rispetto verso i Friedkin

Mourinho ct del Portogallo: non ci sono stati aggiornamenti, l’apprezzamento è rimasto sottotraccia, la situazione potrebbe non avere sviluppi. Almeno fino a giugno quando Mourinho sarà a un anno dalla scadenza con la Roma e forse già prima di quella data bisognerebbe decidere se provvedere al rinnovo oppure no. Può darsi che Mourinho decida di completare la seconda stagione per poi valutare altre opzioni, può darsi che la sua voglia di Roma aumenti. Fermo restando che l’ha chiamato la Federazione del suo Paese e capiamo come possa emergere la necessità come minimo di riflettere. Noi avremmo detto qualcosa pubblicamente, non fosse altro per l’amore e l’affetto che Mou ha avuto dai tifosi giallorossi. Ma anche per spiegare che la Roma ha sempre la precedenza, ci riferiamo come minimo alla chiarezza indispensabile per rispetto verso i Friedkin.

Foto: Twitter Roma