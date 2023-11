Mourinho: “La rimonta? Colpa nostra, quando un avversario è in difficoltà va morso alla giugulare”

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sull’Udinese.

Queste le sue parole: “La Rimonta? Colpa nostra, dovevamo chiuderla. La reazione è stata forte, guardavo a destra e sinistra, c’erano giocatori che potevano cambiare la partita. Quando hai un avversario in difficoltà devi andare alla giugulare, non lo abbiamo fatto. Ho allenato 6-7 squadre diverse, però quando la squadra è in difficoltà qui a Roma ti sostengono sempre e questo crea un clima per gli ultimi 10-15 minuti che aiuta la squadra a fare quello che fa spesso, oggi abbiamo due punti extra molto importanti per noi”.

Perché Mancini è venuto da lei prima della punizione del gol dell’1-0?

“Aveva un problema fisico, prende antidolorifico ma Mancini gioca anche se gioca con una gamba sola, gli ho detto di restare lì”.

Foto: sito Roma