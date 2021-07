Mourinho: “La perdita di Spinazzola è terribile per la Nazionale. Ancora peggio per me”

Intervistato dalla rubrica Talks Sport, come riporta l’Ansa, José Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato del grave infortunio di Spinazzola patito contro il Belgio.

Queste le sue parole: “L’Italia ha perso Spinazzola. È terribile per loro, ma immaginate quanto lo sia per me, che non lo avrò per circa sei mesi. Emerson Palmieri è un buon giocatore, con esperienza. Ma Spinazzola stava giocando in modo incredibile”.

Oggi, intanto, il terzino giallorosso volerà in Finlandia dove sarà visitato e operato dal prof. Orava.

Foto: Instagram personale