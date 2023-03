Mourinho: “La partita di domani è quella più importante della stagione. Alguacil ci rispetta, è normale caricare l’ambiente”

L’allenatore della Roma, José Mourinho, ha parlato in conferenza stampa prima di sfidare la Real Sociedad in Europa League. I giallorossi domani giocheranno all’Anoeta ripartendo dal 2-0 ottenuto nella partita d’andata all’Olimpico. Alcune parole dello Special One: “Sono dichiarazioni che rispetto, sta caricando l’ambiente, ma ci sta rispettando. Alguacil fa il suo lavoro e lo fa bene, è un bravo allenatore dal punto di vista tecnico, è un bravo comunicatore. Questo è il vantaggio della squadra che gioca in casa nel match di ritorno, sa quello di cui ha bisogno e può definire la sua strategia. Noi abbiamo la nostra e siamo fiduciosi ovviamente. La prossima partita è sempre quella più importante, la partita di domani è quella più importante della stagione. Dopo diventerà quella di domenica, ovviamente giocherà la squadra che nel mio pensiero e analisi sarà quella che ci darà più garanzie di poter andare ai quarti”.

Foto: Twitter ufficiale Roma