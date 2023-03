Mourinho: “La Juve è una grandissima squadra e senza infortuni può vincere 7-8 partite di fila. Allegri? Abbiamo un bel rapporto”

José Mourinho, allenatore della Roma a Dazn ha parlato anche della Juventus e del suo rapporto con Allegri.

Queste le sue parole: “La Roma ha vinto perchè i giocatori sono stati bravi e hanno dato il 100%. Non voglio dire che è stato l’organizzazione tattica a far vincere la partita, la partita è stata vinta con l’atteggiamento dei giocatori. Rispetto Allegri e i suoi giocatori, sono bravi, nel momento più alto della stagione. Quando compattano il muro, noi non siamo una squadra che segniamo tanti gol, e l’importante era avere palla e allo stesso tempo non dare a loro gamba e intensità. Quando fanno ripartenza per noi è difficile, noi ben compatti abbiamo difeso bene e abbiamo avuto Rui Patricio che ha fatto qualche miracolo. Questo è importante perchè quando giochi contro la Juve il portiere deve fare molto bene.”

Su Allegri: “Parliamo spesso tramite messaggi, abbiamo un ottimo rapporto da anni e scherziamo spesso via sms o tramite qualche amico in comune. Adesso rispetto la sua tristezza ma posso dire che mi piace tanto la sua squadra e sono molto contento di questa distanza adesso perchè anche con la punizione di 15 punti è una squadra che minaccia e può vincere 6/7 partite di fila.”

Foto: twitter Roma