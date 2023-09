Mourinho: “La finale di Budapest non l’abbiamo persa”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Roma, José Mourinho, ha così parlato alla vigilia dell’esordio in Europa League: “Non voglio dire chi gioca domani. Sicuramente gioca Karsdorp perché Kristensen non può. Senza Smalling in difesa ci saranno Mancini-Llorente-Ndicka e ho bisogno di un difensore in panchina ed è Celik. Su Lukaku e Belotti dico che preferisco giocare con due attaccanti, ma con uno di creatività. Per questo abbiamo giocato Belotti-El Shaarawy, Dybala-Abraham o altri tipi di combinazioni così”.

Sulla finale dell’anno scorso: “È una stagione e soprattutto un torneo diverso rispetto alla scorsa annata. Continuo a dire che la finale di Budapest non l’abbiamo persa. Ora però dobbiamo ripartire da zero, l’obiettivo è qualificarci per la prossima fase. Lo scorso anno abbiamo iniziato con una sconfitta a Ludogorets che ci ha creato problemi, giocando un play-off non facile”.

Foto: Twitter Roma