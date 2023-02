Mourinho: “Karsdorp? Da dicembre non esiste più un problema, convocato per domani”

L’allenatore della Roma, José Mourinho, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League da disputare in Austria contro il Salisburgo. Alcune parole dello Special One: “Da un punto di vista dell’atteggiamento e della filosofia non ci sono squadre di Serie A con un profilo simile al Salisburgo. Abbiamo analizzato la squadra, ma il piano di gioco è sempre un punto interrogativo. Sappiamo come hanno lavorato prima di questa gara. Abbiamo analizzato il campionato austriaco e le partite di Champions. Il loro non è stato un girone semplice. La forza di questa squadra è la qualità dei suoi giocatori giovani e bravi. Qualche volta l’età non è sinonimo di poca esperienza, perché al Salisburgo ci sono giocatori di vent’anni che hanno già giocato tante partite in Champions League“.

Formazione: C’è la possibilità di vedere la stessa formazione per la terza volta consecutiva. Al massimo posso fare uno o due cambi, non si più

Abraham e Wijnaldum: “Domani non giocherà titolare Wijnaldum, vediamo partita dopo partita e allenamento dopo allenamento. Vedremo se potrà giocare qualche minuto domani. Si sta allenando benissimo, e i dati sono positivi, però il ritmo della partita è diverso e si prende in campo. Ogni partita nostra però si gioca fino all’ultimo minuto, quindi vedremo il suo utilizzo in base ai risultati. Abraham? Lui gioca”.

Karsdorp: “È la sua prima convocazione perché non stava bene prima fisicamente. Per la situazione personale è da dicembre che non esiste più un problema. Il problema era a Reggio Emilia, per il suo atteggiamento e un mio aggettivo troppo pesante. Abbiamo sempre avuto un rapporto positivo al di là di quel giorno. Sono contento di riaverlo anche perché non ho tante opzioni. Con lui significa che Zalewski non deve giocare a destra, quindi che El Shaarawy può essere una soluzione in attacco e non più come quinto. Il fatto che voglia giocare nella Roma e aiutare la squadra è importantissimo. La squadra vuole bene a Rick e sono contento che sia tornato”.

Foto: Mourinho Instagram