Mourinho: “Juve? Nessuna connessione con il passato. E su Dybala…”

La Roma è pronta ad affrontare il suo primo big match della stagione. I giallorossi affronteranno la Juventus, reduce da un pareggio con la Sampdoria, all’Allianz Stadium domani alle ore 18.30.

Lo Special One ha parlato cosi della sfida con i bianconeri: “Per me ogni partita è uguale. La vigilia, la routine, non cambia assolutamente nulla. Giocare contro una squadra forte ti dà grande motivazione. Sono andati tante volte a Torino, è una in più. Non c’è però connessione con il passato. E’ una gara isolata”.

Su Dybala e su come affronterà la partita con la sua ex squadra, l’allenatore dei giallorossi ha le idee chiare: “dipende dal carattere del giocatore. Non so Paulo come risponderà. Ha la faccia di un bambino ma non lo è. Parliamo di come vogliamo giocare, di cosa ci aspettiamo da lui, però il controllo delle sue emozioni lo ha lui. Dal punto di vista esterno, solo osservandolo nel lavoro di questi giorni, non ho visto nulla di diverso. MI aspetto una partita normale, magari con un po’ più di emozione prima e dopo”.

Foto: Instagram Personale