Mourinho: “Io non sento la pressione. Per me dopo vent’anni è tutto un déjà vu”

José Mourinho ha parlato a Sky a pochissimi minuti dalla gara col Leicester valida per l’andata delle semifinali di Conference League: “Abbiamo un modo di giocare che non puoi cambiare solo perché giochi una semifinale. Alle semifinali si arriva a fine stagione, sono la conseguenza del lavoro fatto prima. Sono partite che si decidono per piccoli dettagli, per il livello di concentrazione e di pressione. Io non sento la pressione, per me dopo vent’anni è tutto un déjà vu, però per giocatori che non hanno avuto possibilità di giocare a questi livelli posso capire che ci sia un po’ di pressione. Cercheremo di fare tutto con naturalezza, pensando che siamo vicini”.

FOTO: Twitter Roma