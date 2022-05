Mourinho: “Io il Ferguson della Roma? Ora voglio restare qui”

In occasione del Media day della Uefa ha parlato Jose Mourinho, che ha rilasciato queste dichiarazioni rispondendo se gli piacerebbe essere il nuovo Ferguson per la Roma: “Ferguson è stato più di 20 anni allo United e io dovrei rimanere fino a 79 anni difficile. A me piace tanto stare qui, e questo si sente. Ho accettato questo progetto che dura 3 anni, dopo che finisce vediamo cosa accadrà. Penso di rimanere qui questo tempo, non sto neanche pensando di partire prima. Dopo si vede la direzione del progetto. Il calcio è oggi al massimo domani. Ora voglio stare qui, questo mi sento di dire.”

Riguardo lui e Ancelotti come finalisti della Conference e Champions League, Mourinho ha replicato: “Penso che il problema con Carlo è che quando tu alleni l’Everton sicuramente non vinci la Champions. Il problema mio è anche che la gente ha guardato qualche lavoro mio come per vincere anche se non lo era. Quando abbiamo una storia di successo regolare e quasi ciclico si può dire questa cosa e non è un problema. Non sono uno che pensa alle nuove generazioni o alle altre, ma penso solo in base alla qualità che non c’entra con l’età. Ci sono giocatori bravissimi di 20 o di 40 anni. Il gol di Quagliarella di lunedì mi piacerebbe vederlo da qualcuno dei miei giovani. Quagliarella avrebbe segnato contro il Venezia. Per gli allenatori non c’è età ma motivazione e passione. Se questa manca sei si finito, se non senti pressione prima di queste partite vuol dire che sei finito. Mi conosco bene e anche Carletto (Ancelotti) ma ci sono tanti altri esempi. Quando c’è la passione siamo noi a dire basta. La mia fine non sarà vicina, chi vuole che smetto deve aspettare molto”.

Foto: Twitter Roma