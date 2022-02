Non è riuscito a rimanere in silenzio il tecnico della Roma, Mourinho, al termine della gara casalinga contro il Genoa. Ad un primo annuncio di non voler commentare gli episodi arbitrali, si è poi lasciato andare a diverse dichiarazioni, tra cui: “Il rosso a Zaniolo? Lautaro, Chiellini e Ibra non l’avrebbero preso”.

FOTO: Twitter Roma