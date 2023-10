Mourinho: “Inizio di campionato orribile. Lukaku gol? Almeno nessuno mi può accusare che non segna per colpa mia”

Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Frosinone.

Queste le sue dichiarazioni: “Il primo tempo abbiamo concesso un paio di buone opportunità, in una linea difensiva che gioca con un centrocampista. Gli esterni hanno fato un gran lavoro in fase difensiva così come Bove e Paredes. Siamo stati bravi contro un’ottima squadra, organizzata benissimo, con giocatori di qualità”

Lukaku continua a segnare “Almeno nessuno mi può accusare di non far segnare Lukaku. Io non sono un allenatore capace di distruggere un giocatore”

Cosa le ha dato fastidio in questi giorni? “Abbiamo avuto un inizio di campionato orribile, ma anche multifattoriale. I ragazzi oggi sapevo che avrebbero dato una dimostrazione di quello che siamo noi, perché siamo amici. Sono molto contento per loro, perché dopo una partita come quella con il Genoa non è facile, bisogna avere una struttura mentale importante. Abbiamo avuto un appoggio incredibile. Ringrazio i ragazzi”

Sul futuro: “Voi continuate a parlare di futuro. Io non devo parlarne. Il mio futuro è il contratto con la Roma firmato fino al 30 giugno. La proprietà è la proprietà e l’allenatore deve rispettare questo. Loro ovviamente vogliono vincere le partite ed è normale che sono dispiaciuti per l’avvio di campionato. Io lavoro per loro, per i giocatori e per i tifosi”

Foto: twitter Roma