Mourinho: “Infortuni? Oggi ho visto la Juve. Quando Bremer si è fatto male e Allegri ha messo Rugani ho pensato sei fortunato, Max”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato anche della questione infortunati, dopo la vittoria sul Frosinone.

Queste le sue parole a Dazn: “Gli infortuni? Oggi stavo guardando la Juve: quando Bremer si è fatto male e Allegri ha messo Rugani ho pensato ‘sei fortunato, Max’. Un miracolino può essere per qualcuno essere in panchina a Cagliari. Forse Renato, che può essere uno importante per noi, un giocatore di forza”.

Foto: twitter Roma