Mourinho: “Pinto mi ha detto che arriverà un altro attaccante”. Tutto su Lukaku!

Alla vigilia della trasferta di Verona, José Mourinho si è espresso così in conferenza stampa, parlando sia della scelta di Azmoun che della trattativa Lukaku.

Come mai avete scelto Azmoun? Arriverà Lukaku?

“Faccio fatica a parlare di Azmoun, figuriamoci di Lukaku che è un giocatore del Chelsea ancora. Ci sono allenatori di club che scelgono i giocatori e chi arriva è la prima scelta. Ci sono anche in Italia, ma tutti in Inghilterra. Noi siamo in una situazione diversa e quello che mi è stato proposto da Pinto era Azmoun, non come ho letto o sentito il mio attaccanti, ma come uno dei miei attaccanti e per essere uno dei miei attaccanti, se la condizione è buona è un calciatore che può aiutare. Ha fatto benissimo allo Zenit, ha dimostrato di essere un bravissimo giocatore, non è andato bene al Leverkusen che è il motivo per cui lo possiamo prendere in prestito, altrimenti sarebbe rimasto lì. Quando Pinto me lo ha proposto, mi ha detto che sarebbe arrivato un altro. Io sono tranquillo e aspetto. Penso a domani, quello per cui abbiamo lavorato questa settimana“.

La Roma è a lavoro già da ieri per Lukaku, dopo aver memorizzato l’apertura al prestito del Chelsea, intensificherà i contatti con il club londinese, in modo da regalare a Mourinho l’ariete belga che risolverebbe buona parte dei problemi. Azmoun, quindi, dovrebbe essere soltanto il primo passo per quanto riguarda gli acquisti nel reparto offensivo giallorosso.

Foto: Mourinho Instagram