Mourinho: “Il VAR? Quando gioco alla PlayStation non faccio errori”

José Mourinho torna a parlare del VAR. Il manager del Tottenham, intervenuto in conferenza stampa, si è espresso così sull’argomento: “Se all’arbitro non è permesso di controllare lo schermo e prendere decisioni importanti, devono cambiare il nome del VAR in VR (Video Refereee, ndr), perché gli arbitri sul campo non prendono le decisioni importanti della gara. Mike Dean ha deciso che quello non fosse rigore. Il VAR ha deciso che fosse rigore. Dean non ha avuto la possibilità di andare allo schermo per prendere una decisione, la decisione l’ha presa Kevin Friend. Io faccio degli errori sul campo e anche giocatori e arbitri. Non accetto gli errori dal VAR. Non faccio errori quando gioco alla Playstation, li faccio solo quando sono a bordocampo”, ha chiuso Mourinho.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham