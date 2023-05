Mourinho: “Il Siviglia ha esperienza e storia, ma non ci fermerà. Meritiamo questa finale”

Il tecnico della Roma in conferenza stampa ha parlato della sfida di domani sera, ecco le sue parole: “E’ stato un viaggio lungo, diverso da quello del nostro avversario, perché loro vengono dalla Champions. Noi abbiamo fatto 14 partite e senza dubbio meritiamo di essere in finale. Già dalla settimana scorsa ne parlavamo e adesso sta arrivando l’ora. Negli ultimi due mesi non abbiamo avuto tanto tempo per lavorare, ma ne abbiamo avuto solo per recuperare. La storia non gioca, il mio collega Mendilibar la pensa diversamente, loro sono favoriti per la storia che hanno in questa coppa. Noi siamo qui perché ce lo siamo meritati anche se non abbiamo l’esperienza che hanno loro. Per loro giocare una finale europea è una cosa normale, per noi no. Per i nostri tifosi questo è qualcosa di storico e indimenticabile”.

Sul gruppo: “E’ curioso perché si parla di esperienza di allenatori, ma il Siviglia ha giocatori più abituati. Noi abbiamo giocatori come Zalewski o Bove che giocavano prima in Primavera, Io e Mendilibar abbiamo gli stessi capelli bianchi, loro sono un po’ più esperti di finali, ma i miei arrivano qui pronti, abbiamo fatto 29-30 partite europee in due anni. Oggi ho detto al mio staff: abbiamo fatto tutto, ora i giocatori per la storia. Il Siviglia ha due squadre, esperienza e qualità in 25-26 giocatori e un bambino, Blanco. La mia squadra domani sarà lì, saremo lì”.

Foto: Twitter ufficiale Roma