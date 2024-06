Mourinho: “Il Portogallo vincerà l’Europeo. Il capocannoniere sarà Kane, il Pallone d’Oro a Vinicius”

José Mourinho, ex tecnico della Roma adesso al Fenerbahçe , ha rilasciato un’intervista a TNT Sports, in cui si divertito facendo i pronostici dell’Europeo, che avrà inizio domani sera con Germania- Scozia. Ecco le sue parole:

“Lo vincerà il Portogallo in finale contro l’Inghilterra. Non so chi sarà la sorpresa, ma le favorite sono il Portogallo, l’Inghilterra e la Francia. L’MVP della competizione sarà Jude Bellingham del Real Madrid, mentre il capocannoniere Harry Kane dell’Inghilterra. Il Pallone d’Oro però lo vincerà Vinicius”. Poi un commento sullo stadio più caldo: “Io sono stato fortunato, molto molto fortunato. Non sono stato a Manchester nel miglior momento del club, ma Old Trafford è Old Trafford. Il Bernabeu è il Bernabeu, San Siro è Siro, Stamford Bridge…sono stato davvero fortunato. Ma direi che per un club non abituato a vincere i tifosi della Roma sono fedelissimi al club”.

Foto: twitter Fenerbahçe