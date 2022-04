Mourinho: “Il nostro gol? Con un altro allenatore si parlerebbe di calcio fantastico”

José Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della sua Roma sul campo della Sampdoria: “Era una partita difficile, le squadre di Giampaolo sono sempre molto organizzate. Siamo riusciti a mantenere i piedi per terra dopo il derby, la cosa più importante era ottenere i tre punti e l’abbiamo fatto. Se ci fosse stato un altro allenatore, con il nostro gol si parlerebbe di calcio fantastico e organizzazione da dietro, ma dato che ci sono io sarà difficile. Nel secondo tempo non mi è piaciuto molto l’atteggiamento, abbiamo gestito molto bene ma avremmo dovuto segnare il secondo gol. Si parla sempre di chi non gioca e delle cose negative, mentre non si pone l’attenzione su giovani come Zalewski e Bove. Cristante? Ti strappo un sorriso (parlava con Ciro Ferrara, ndr): la stampa sostiene che non sia di mio gradimento. Io, Tiago Pinto e la proprietà vogliamo che resti, così come lui vuole rimanere. Mino Raiola è innamorato dei suoi giocatori, rispetterà sicuramente la sua volontà“.

Foto: Twitter Roma