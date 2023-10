Mourinho: “Il Monza non meritava di perdere. Rosso? Non so perché l’ho preso”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Roma, José Mourinho, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 contro il Monza: “L’allenatore giallorosso ha iniziato analizzando la partita: “Loro non meritavano di perdere la partita. La mia squadra è stata sempre in difficoltà, abbiamo sbagliato tanto e siamo andati in sofferenza. È stata una partita dal livello tecnico basso ma dal livello emozionale alto”.

Spazio anche all’espulsione nel suo intervento: “Non so perchè ho preso il rosso, ho solo fatto un gesto alla panchina. Nessuna parola. La panchina del Monza ha fatto tanta pressione all’arbitro, non avrebbero dovuto comportarsi così. Io a loro dico solo che sono stati bravissimi”.

Foto: Mourinho Instagram