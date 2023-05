Mourinho: “Il mio futuro? Non ho offerte da altri club. Ho già parlato con il capitano e il vice-capitano”

Jose Mourinho ha poi parlato del suo futuro: “L’allenatore del Siviglia non ha contratto e ha una situazione più complicata della mia. Ho parlato con i miei capitani, loro mi hanno chiesto se resterò ma a loro ho detto la verità. Non ve lo diranno, ma sanno perfettamente quello che penso. Con l’Inter avevo fatto tutto con il Real, qui non ho contatti con altri club. Ora penso solo a noi noi noi. A Roma non mi hanno cacciato prima della finale di Tirana, al Tottenham mi hanno cacciato prima della finale di Wembley”.

Foto: Mourinho Twitter Roma conferenza