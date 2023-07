Mourinho: “Il mercato non è per me. Non penso a niente, io sono un uomo di campo, sono contentissimo”

José Mourinho è tornato a Roma. Da lunedì comincia a tutti gli effetti la sua terza stagione coi giallorossi. Lo Special One è atterrato intorno alle 14.30 all’aeroporto di Ciampino con un volo da Lisbona, insieme al fedelissimo Nuno Santos. Lo è venuto a prendere Marco, l’autista del club, sorrisi, abbracci e qualche dichiarazione, tutto intercettato da, microfoni, telecamere e taccuini di Gazzetta.it. A cui così si è rivolto, come agli altri cronisti presenti, riferendosi all’imminente rapida intervista, esordendo “Sono sempre pronto!”: Ma sui potenziali acquisti, si fa meno baldanzoso: “Non mi aspetto niente, sono contento di tornare a lavorare. Non ho preferenze su un giocatore in particolare, il mercato non è per me, io penso solo a lavorare. Da lunedì mattina alle 8 si lavora. Non penso a niente, io sono un uomo di campo, sono contentissimo”. Dunque nessuna telefonata a un certo centravanti spagnolo o ad altri calciatori: “Non ho parlato con nessuno, solo con i miei giocatori. Morata? Non parlo di mercato. Dispiaciuto per Frattesi all’Inter? No”. L’allenatore non si sbilancia neanche sulla questione del rinnovo contrattuale di Paulo Dybala: “Ci ho parlato, ma come ho fatto con tutti gli altri”. Mourinho conferma invece la richiesta – che non ha avuto effetti – di scuse pubbliche da parte della Procura Federale sul caso Chiffi per vedere ridotta la sua sanzione -10 giorni di squalifica e 50 mila euro di ammenda-: “È vero, me lo hanno chiesto. Non mi sorprende niente, invece che stare in panchina con questo caldo ad agosto sarò tranquillo al fresco”. Nessuna risposta invece riguardo il suo rinnovo di contratto e il presunto incontro con Dan Friedkin che sarebbe andato in scena un paio di settimane fa. E poi ha salutato tutti con un pragmatico e simpatico: “Ciao Ragazzi!”.

Foto: Mourinho Instagram