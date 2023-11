José Mourinho, allenatore della Roma, ha risposto a una domanda su un podcast, sul giocatore più forte che avesse mai fatto esordire. Il portoghese non ha dubbi in merito: “Varane ha vintotutto. Ha vinto 3 Champions League, è stato campione del mondo con la Francia, capitano finché non ha smesso di giocare… È quello che è arrivato più in alto di tutti”.

Foto: twitter Roma