Mourinho: “Il cartellino giallo? Serve all’arbitro per il suo curriculum”

Torna a parlare dell’arbitro Josè Mourinho al termine del match di Coppa Italia: “L’arbitro mi ha ammonito solo per il proprio Curriculum. Secondo me è stato bravissimo fino al 2-0, poi dopo il 2-0 ha fatto un’altra partit. È così da inizio stagione, per questo dico che l’arbitro è stato bravo, tanti gialli erano lì e non sono stati dati, dopo il 2-0 è stata un’altra partita e solo un arbitro di qualità può farlo”.

FOTO: Twitter Roma