Mourinho: “Il calcio olandese è meno offensivo di una volta. La Conference League è un obiettivo”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha presentato la gara con il Vitesse di domani, in Conference League.

Queste le sue parole: “Turnover? Punto su tutti quelli che lavorano bene. Quello che sentiamo da dentro è che sono tutti in grande forma. L’ultima gara è una delle poche dove avevamo cinque cambi e per la prima volta avevamo una panchina di qualità. Oggi abbiamo una rosa forte, unita. Gli obiettivi sono chiari. Abbiamo campionato e Conference League, sappiamo che ogni gara è decisiva. In questo momento sono contento dei giocatori, non sarà un turn over. Guarderemo alla storia clinica dei calciatori, alla stanchezza e poco di più. Cercheremo di giocare con una squadra e con una panchina forte. La Conference è un obiettivo”.

Sul calcio olandese: “Se fossimo qui a parlare di calcio olandese ci dovremmo trattenere ore. Ho iniziato nel calcio con un grande allenatore olandese, sono grato per questo. Il calcio olandese è meno offensivo di un tempo, è più riflessivo. Magari anche per le condizioni del campo che sono deplorevoli”.

Foto: Twitter Roma