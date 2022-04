Mourinho: “Il Bodo Glimt ha iniziato in Champions, non ce lo dimentichiamo. Tutti vogliono la finale”

La Roma e Mourinho questa sera saranno di scena in Norvegia, per i quarti di finale di Conference League contro il Bodo Glimt. Il portoghese ha parlato al sito ufficiale: “Il Bodo Glimt ha iniziato in Champions. La gente qualche volta si dimentica quali sono le squadre che arrivano ai quarti di finale, spesso non sono da Conference, loro sono un esempio. Sono una buona squadra. Oggi è un quarto di finale. Tante volte sono arrivato a questo punto e il feeling è sempre lo stesso. Le squadre che non sono favorite, vogliono arrivare in finale come le altre. Le motivazioni sono da ambo le parti. Se vogliamo vincere dobbiamo giocare ad alto livello. Noi stiamo bene. C’è Veretout che sta fuori con Zaniolo. C’è Spinazzola che sta piano piano tornando, ma abbiamo la rosa che è a disposizione e con grande voglia di giocare oltre che partecipazione”.

FOTO: Twitter Roma