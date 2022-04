Mourinho: “Il Bodo dice che abbiamo provocato noi? Non rispondo, preferisco farlo sul campo”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha commentato in conferenza stampa i temi alla vigilia della gara contro il Bodo Glimt.

Queste le sue parole: “I tifosi? Mi ha fatto effetto anche quando c’era solo il 50% della capienza vedere la gente per strada che ci guardava nel tragitto tra Trigoria e l’Olimpico. Mi fa sempre effetto la passione della gente per il proprio club. Avendo adesso la possibilità di giocare con la capienza totale, pur non giocando per lo Scudetto, è bellissimo vedere questa passione. I giocatori devono rispondere e sentire la responsabilità, questa è passione pura. Mancini? E’ a posto, sarò a disposizione”.

Il Bodo dice che è stata la vostra panchina a provocare lo scontro tra il Knutsen e Nuno Santos? “Io non penso, la UEFA pensa. Io non decido, decide la UEFA. Vediamo cosa accadrà, Potevamo comportarci diversamente, certo. Delle dichiarazioni da parte loro non mi interessa, non rispondo, voglio rispondere in campo”.