Mourinho: “Ibrahimovic? Fantastico, può ancora giocare in tutti i club del mondo. Ma…”

José Mourinho, tecnico del Tottenham, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions contro l’Olympiacos. Lo Special One ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, con il quale ha un eccellente rapporto, al punto che – come raccontato – qualche settimana fa lo aveva sentito per preannunciargli un suo imminente rientro in Premier. Queste le dichiarazioni di Mourinho: “Ibra? Un fantastico giocatore e un fantastico ragazzo, ma dico che non ci sono possibilità. Abbiamo il miglior attaccante in Inghilterra e più in generale 2-3 fra i migliori attaccanti nel mondo. Non avrebbe senso prendere un attaccante della dimensione di Zlatan, un giocatore che comunque potrebbe ancora giocare in tutti i club del mondo. E anche per lui non avrebbe senso arrivare in un club che ha in squadra Harry Kane”, ha chiuso Mourinho.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham