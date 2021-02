Mourinho: “Ibrahimovic è il giocatore più incredibile degli ultimi 20 anni”

Josè Mourinho, tecnico del Tottenham, ha parlato della Champions, affermando come sia importante la vittoria del massimo titolo europeo ma non vincerla non vuol dire essere scarso, sia come giocatore che come allenatore.

Queste le parole del portoghese: “La Champions? E’ la massima competizione europea, vincerla vuol dire fare la storia, ma ci sono grandi tecnici che non l’hanno vinta. A volte può succedere anche con i giocatori: per me il giocatore più incredibile degli ultimi 20 anni è Ibrahimovic. E’ ancora un giocatore fantastico nonostante abbia 39 anni e non sia mai riuscito a vincere la Champions. Può succedere, ma questo non significa che tu non sia un allenatore o un giocatore fenomenale. Quello che porta un allenatore a un livello superiore è il successo nei grandi campionati”.

Foto: Twitter Tottenham