Mourinho: “I rinnovi di Eriksen, Alderweireld e Vertonghen? Mentirei se dicessi…”

José Mourinho, tecnico del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Manchester United, sua ex squadra. Lo Special One si è soffermato anche sul mercato: “Non parlerò di ogni singolo giocatore e delle situazioni contrattuali ma se ti dicessi di non aver parlato col presidente del futuro di Eriksen, Alderweireld e Vertonghen, mentirei. Sto parlando con lui al riguardo e allo stesso tempo sto parlando anche con i giocatori, ma non vi dirò di cosa. L’importante è che stiamo parlando di grandi professionisti e che dunque hanno grande voglia di giocare dimenticando anche le rispettive condizioni contrattuali. Mi fido di questi ragazzi perché hanno sempre dimostrato grande attaccamento”, ha chiuso Mourinho.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham