Mourinho: “I playoff per i Mondiali? Amo l’Italia, ringrazio l’Italia, ma forza Portogallo”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a Dazn dopo il derby vinto, rispondendo anche a una domanda sui playoff Mondiali.

Queste le sue parole: “Playoff Mondiali? Non ci sono solo Italia e Portogallo. Ci sono Turchia e Macedonia, dobbiamo guardare anche a loro. La Turchia per noi sarà difficile. Non sono neutrale, amo l’Italia e la ringrazio per i due anni di Inter e per la Roma ma forza Portogallo andiamo in Qatar”.

Foto: Twitter Roma