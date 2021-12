Mourinho: “Non è possibile vincere 2-0 dopo 45 minuti e poi perdere un sacco di palloni. I due gol presi sono inaccettabili”

Josè Mourinho a Sky dopo il 3-2 contro il CSKA Sofia: “Non possiamo creare problemi per noi stessi. Non è possibile vincere 2-0 dopo 45 minuti e poi perdere un sacco di palloni e stare bassi. I due gol sono inaccettabili. Sono felice perché abbiamo vinto perché lo Zorya ha fatto il suo, ma è l’unica cosa che mi piace di stasera. Siamo stati fortunati, perché due partite in più a febbraio sarebbe stata una cosa di cui non abbiamo bisogno”.

FOTO: Sito Roma