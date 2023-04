Mourinho: “Ho 60 anni, qualche dolorino in più. Ma non mi cambierei con il José di 50, 40 o 30 anni”

José Mourinho, allenatore della Roma, è stato ospite alla Pontificia Universitas Gregoriana dove, con il cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, ha dialogato sul tema ‘Camminando verso Lisbona. Dalla fine del mondo: 10 anni di Papa Francesco’.

Qeuste le parole del tecnico: “L’unica cosa che non mi piace dei miei 60 anni è che fisicamente sono un po’ meno forte. Qualche volta ti svegli con un dolorino di qua. Qualche volta dopo l’allenamento hai bisogno di andare a letto a riposare perché sei un po’ più stanco. Però al di là di queste cose ovvie che arrivano per tutti, io – per quanto riguarda me stesso – non mi cambierei con lo José di 50, 40, 30 anni”.

Foto: twitter Roma