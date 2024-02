Mourinho ha lasciato l’anello della Conference League dopo l’addio alla Roma

Dopo l’annuncio dell’esonero di José Mourinho dalla Roma, l’allenatore portoghese avrebbe restituito l’anello regalatogli dopo la finale di Conference League vinta contro il Feyenoord per 1 a 0. Secondo il Messaggero, lo Special One avrebbe lasciato l’anello all’interno dell’armadietto di Lorenzo Pellegrini, capitano della squadra giallorossa. A detta del quotidiano, sarebbe da vedere come una scelta polemica e di rancore, sentendosi José tradito dalla propria squadra per l’immediata sostituzione di De Rossi dopo il suo addio.

Foto: Instagram Dybala