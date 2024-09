Mourinho: “Guler? Potenzialmente un top. Da Ancelotti e in nazionale può imparare tanto”

José Mourinho parla di Arda Guler. Appena sbarcato nel calcio turco, diventando allenatore del Fenerbahce, lo Special One in un’intervista rilasciata ad HT Spor ha tessuto le lodi del maggior talento del Paese: “Per giocare in quel club la personalità è molto importante. I giocatori devono capire che sono abbastanza bravi per giocare lì, non possono avere paura. Ancelotti è un grande allenatore, da cui può imparare tanto. Anche giocare con la nazionale turca e giocare in grandi eventi come gli Europei è molto importante perché senta la responsabilità di avere un grande Paese alle spalle. Il club più grande del mondo può avere solo i migliori giocatori del mondo”. E ancora: “Il Real Madrid sta facendo un lavoro incredibile quando si tratta di ingaggiare i dieci migliori giocatori del mondo o quelli con il maggior potenziale, Guler è sicuramente tra questi”.

Foto: Twitter Euro2024