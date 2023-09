Mourinho: “Giocatori come Dybala si gestiscono. Mi piacerebbe farlo giocare 90 minuti, ma sarà difficile”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Roma, José Mourinho, ha così parlato prima della sfida contro il Torino: “C’è stato pochissimo tempo per prepararla, ma è così. Abbiamo avuto l’opportunità di lavorare un po in campo. Sappiamo la difficoltà di questa partita: sono bravi in tutto; dall’allenatore al modo di giocare e sappiamo che è dura”.

Poi ha proseguito: “Il calcio è complicato oggi, ci sono dinamiche diverse durante la partita mentre prima era più sistematica. Oggi c’è una partita da vincere, non voglio pensare a Genoa, che ha giocato venerdì. Pensiamo a oggi e giocatori come Dybala si gestiscono; conosce bene il suo corpo, le sue sensazioni, sono i giocatori che ci dicono le loro sensazioni. Mi piacerebbe farlo giocare 90 minuti, ma sarà difficile”, conclude.

Foto: